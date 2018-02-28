Поведению избирателей подбирают методику

Математики, общественники, политологи, работники избиркомов и юристы обсудили теорию физика Сергея Шпилькина. В 2011 году он заявил, что обнаружил совпадения между высокими результатами партии власти и уровнем явки на парламентских выборах на некоторых участках. Участники круглого стола «Математика на службе избирателя», проведенного Общественной палатой, пришли к выводу, что поведение избирателя нельзя объяснить математическими расчетами. Ученые еще не вывели формулу, с помощью которой можно связать явку с результатами голосования.

Электоральные аномалии невозможно рассчитать математическим методом, для этого «нет не только теоретических, но и эмпирических оснований», пришли к выводу собравшиеся в ОП РФ эксперты.

— Периодически появляются материалы, в которых легитимность выборов пытаются объяснить «авторской теорией». Данные голосования всегда отличаются от нормального распределения. Достаточно только изменить распределение голосов по оси абсцисс, и плавная кривая превратится в острый «вброс», — заявил член СПЧ Игорь Борисов.

Из его доклада, в частности, следует, что метод Шпилькина демонстрирует подтасовки, якобы существующие на любых выборах. Это касается в том числе и президентских выборов в США 2016 года. К тому же в графиках Шпилькина не подписаны оси координат и непонятно откуда взяты данные, добавил представитель СПЧ.

— Это манипулирование результатами выборов, имеющее политический подтекст. Более того, такие поверхностные оценки ведут к распространению антинаучных домыслов. На каждый «подозрительный» случай надо иметь обоснованные аргументы, — заявил Игорь Борисов.

Такое мнение разделяет и другой участник круглого стола — руководитель программы «Политический менеджмент и связи с общественностью» политфакультета МГУ Сергей Володенков. Он отметил, что люди голосуют «не случайно заполняя бюллетень, никто монетку не бросает». Поэтому попытки описать результаты голосования законами, действующими для случайных величин, представляются спорными. Если взять, например, президентские выборы в США 2000 года, где несколько раз пересчитывали бюллетени, по изобретенной физиком теории «выходит, что Гор украл голоса у Буша».

— Шпилькин написал, что российское общество однородно, но это не так. Потребляющие информацию через ТВ и интернет — это две разные группы. Сельские жители больше склонны участвовать в выборах, чем представители мегаполисов. Различные уровни явки демонстрируют и группы с разными политическими предпочтениями, — отметил Сергей Володенков. Он предложил для решения задачи по выявлению фальсификаций на выборах разработать другой инструментарий — который будет признан большинством специалистов.

По словам замсекретаря ОП РФ Александра Точенова, нельзя одной линейкой измерить и поведение жителя центрального региона и представителя кавказской республики, где есть многовековые традиции слушать старейшину.

— Когда кто-то составляет диаграмму, на которой виден всплеск активности, — это не показатель фальсификаций. Может, это цыганский табор разом проголосовал или вся деревня собралась — там всего 20 человек прикреплено к избирательному участку, вот и высокая явка, — уточнил Александр Точенов.

Руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Сергей Заславский считает, что методики надо совершенствовать.

— Поведение человека еще никому не удавалось описать математическими методами, — признал он.

В обратном уверен сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин. В разговоре с «Известиями» он отметил, что электоральная статистика дает богатый материал для изучения поведения людей. И может быть основой для поиска фактов нарушений.

Следующее обсуждение проблем электоральной статистики состоится 5 марта в администрации президента РФ. Глава СПЧ Михаил Федотов уже отправил пригласительные письма возможным участникам. «Полагали бы целесообразным продолжить дискуссию в том же формате с участием тех же членов СПЧ и экспертов, которые по независящим от них причинам не смогли принять участие в сегодняшнем мероприятии», — написано в этих приглашениях.