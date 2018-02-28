Прямой эфир
Сюжет:

Жириновский предложил поправки в закон о выборах президента

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает закрепить в законе основания для отказа в регистрации кандидата на выборах президента РФ или основания снятия статуса кандидата уже после регистрации.

По его мнению, сейчас в законе о выборах президента «нет вообще никаких ограничений». «Кто хочет, с улицы любой бомж — пожалуйста, кандидат в президенты», — сказал лидер ЛДПР.

Такими основаниями могут стать, например, состояние здоровья претендента, его отношение к воинской обязанности, наличие имущества или родственников за рубежом.

«Не может владеть государственными секретами по состоянию здоровья. Где угодно справки требуют, медицинский осмотр проходят, при наличии заболеваний не может быть президентом», — сказал лидер ЛДПР.

«Где у него дети проживают? За рубежом — это недопустимо», — продолжал политик. 

«Если он не служил в армии и не проходил воинскую службу без объективных причин отказа. Не хотел и не служил. Кто он? Будет Верховным главнокомандующим?» — негодовал парламентарий в ходе предвыборных дебатов.

По его мнению, надо «хотя бы приравнять» закон о выборах президента к закону о прохождении гражданской службы.

Если претендент имеет названные ограничения, ему будет отказано в регистрации. «А если это выявилось в ходе предвыборной кампании, отменять решение о регистрации», — добавил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что его сопернику на президентских выборах 2018 года Павлу Грудинину, выдвинутому от КПРФ, придется давать объяснения по поводу обнаружившихся у него счетов в иностранных банках. Позже глава ЛДПР посчитал, что на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский призвал весь мир отказаться от рукопожатий
Жириновский предложил учителям не ставить двойки школьникам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017