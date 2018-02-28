Жириновский предложил поправки в закон о выборах президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает закрепить в законе основания для отказа в регистрации кандидата на выборах президента РФ или основания снятия статуса кандидата уже после регистрации.

По его мнению, сейчас в законе о выборах президента «нет вообще никаких ограничений». «Кто хочет, с улицы любой бомж — пожалуйста, кандидат в президенты», — сказал лидер ЛДПР.

Такими основаниями могут стать, например, состояние здоровья претендента, его отношение к воинской обязанности, наличие имущества или родственников за рубежом.

«Не может владеть государственными секретами по состоянию здоровья. Где угодно справки требуют, медицинский осмотр проходят, при наличии заболеваний не может быть президентом», — сказал лидер ЛДПР.

«Где у него дети проживают? За рубежом — это недопустимо», — продолжал политик.

«Если он не служил в армии и не проходил воинскую службу без объективных причин отказа. Не хотел и не служил. Кто он? Будет Верховным главнокомандующим?» — негодовал парламентарий в ходе предвыборных дебатов.

По его мнению, надо «хотя бы приравнять» закон о выборах президента к закону о прохождении гражданской службы.

Если претендент имеет названные ограничения, ему будет отказано в регистрации. «А если это выявилось в ходе предвыборной кампании, отменять решение о регистрации», — добавил Жириновский.

Ранее Жириновский заявил, что его сопернику на президентских выборах 2018 года Павлу Грудинину, выдвинутому от КПРФ, придется давать объяснения по поводу обнаружившихся у него счетов в иностранных банках. Позже глава ЛДПР посчитал, что на счетах коммуниста в австрийском банке лежит порядка 5 млрд рублей.