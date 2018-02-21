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Жириновский предложил учителям не ставить двойки школьникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не использовать двойки в школах и не исключать учащихся, чтобы не травмировать их.

«Мы посмотрели, и в американских школах, и в наших случаи расстрелов учеников связаны с теми, кого школа исключила за неуспеваемость или за поведение… Может быть, мы уберем право в школе исключать за неуспеваемость?» — цитирует политика «РИА Новости».

Жириновский также предложил отказаться от отметки «двойка» и подчеркнул, что если нет возможности ставить положительные оценки, то их вовсе не нужно ставить.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми, атака девятиклассника в Улан-Удэ, а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.

Портал iz.ru писал о том, что кандидат в президенты России Владимир Жириновский сыграет роль Фамусова в музыкальной версии комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Спектакль пройдет на сцене театра «Школа современной пьесы» 22 февраля.

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