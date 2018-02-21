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Жириновский предложил записывать некоторые дебаты вместо прямого эфира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский выдвинул предложение отказаться от проведения некоторых предвыборных дебатов в прямом эфире, вместо этого записывая их заранее. Об этом сообщила председатель Центроизбиркома Элла Памфилова.

«Если все остальные участники дебатов согласятся, чтобы разгрузить те или иные дни, когда наибольшее количество дебатов в прямом эфире, он (Владимир Жириновский. — Ред.) предлагает сделать запись в другое время, чтобы включить [ее] тогда, когда предполагается та или иная трансляция», — цитирует Памфилову агентство ТАСС.

Председатель ЦИК предложила доверенным лицам кандидатов обсудить это с претендентами на пост главы государства. Памфилова заверила, что, если кандидатам удастся найти консенсус, то «ЦИК поспособствует, каналы <...> готовы пойти на встречу».

По словам члена ЦИК Сергея Сироткина, представляющего ЛДПР, в определенные дни у претендентов на президентский пост запланировано по восемь дебатов в прямом эфире, а говорить в прямом эфире восемь часов физически сложно.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Дебаты на радио и телевидении начнутся с 26 февраля.

ЦИК завершил регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.  

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