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Башкирский школьник напал с ножом на одноклассника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В городе Баймак в Башкирии в одной из школ произошло ЧП. Там 15-летний подросток ранил ножом своего одноклассника. По предварительным данным, так он защищался от нападения. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне в средней школе № 1. Девятиклассник, который стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, напал на одноклассника, начал его душить, требуя 100 рублей. В ответ тот нанес обидчику удар ножом в область поясницы.

Как пояснили ИА «Башинформ» в правоохранительных органах, действия школьника подпадают под статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако уголовной ответственности он не подлежит, поскольку не достиг соответствующего возраста.

В ближайшее время следственные органы дадут оценку эффективности принятых мер со стороны органов профилактики. Опрашиваются свидетели и должностные лица, изъята документация.

В последнее время в российских школах участились случаи нападения. Только в январе трагедии произошли в Улан-Удэ, Перми и Челябинске. Так, двое подростков ранили ножами 14 четвероклассников в Перми. В Челябинске девятиклассники устроили поножовщину. Школьник с топором и зажигательной смесью напал на целый класс с учительницей в Улан-Удэ, пострадали семь человек.

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