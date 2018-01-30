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В Минобрнауки назвали требуемую на профессиональную охрану школ сумму

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Более 100 млрд рублей необходимо для введения профессиональной охраны во всех российских школах, сообщила замминистра образования РФ Татьяна Синюгина.

«Самым проблемным в субъектах является вопрос обеспеченности образовательных организаций физической специализированной охраной», — подчеркнула Синюгина во время заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. По ее словам, чтобы «во всех наших образовательных организациях была специализированная охрана», потребуется выделить 101 млрд рублей.

Ряд нападений произошел в российских школах России в середине января. В Перми двое 16-летних подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам и учительнице. В поселке Смольное Челябинской области ученик ударил ножом другого подростка.

Ученик одной из московских школ пытался пронести в учебное заведение бензин и несколько ножей. В Улан-Удэ подросток ворвался школу с топором. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем ранил детей и преподавателя.

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