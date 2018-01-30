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Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии вышла из комы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Впавшая в кому после нападения на школу в Улан-Удэ девочка пришла в сознание и начала принимать пищу самостоятельно.

Как сообщает «РИА Новости», ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, атака на школу в Улан-Удэ произошла 19 января. По данным следствия, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя с топором.

После нападения школьник хотел совершить самоубийство, но выжил.

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