Пострадавшая при нападении на школу в Бурятии вышла из комы

Впавшая в кому после нападения на школу в Улан-Удэ девочка пришла в сознание и начала принимать пищу самостоятельно.

Как сообщает «РИА Новости», ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, атака на школу в Улан-Удэ произошла 19 января. По данным следствия, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя с топором.

После нападения школьник хотел совершить самоубийство, но выжил.