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Суд арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии, информирует Следственный комитет РФ.

Атака на школу в Улан-Удэ произошла 19 января. По версии следователей, девятиклассник бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью во время урока в 7-м классе. В помещении возникло возгорание. Затем подросток нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. После нападения школьник хотел совершить самоубийство и нанес себе несколько ударов ножом.

Всех пострадавших, включая злоумышленника, госпитализировали. В настоящее время нападавшего заключили под стражу. Следствие полагает, что мотивом атаки стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

После допроса удалось установить, что у нападавшего были соучастники — одноклассники 14  лет. Они разделяли его настроение, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью и следили за обстановкой в школе во время атаки.

«Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СКР.

Расследование продолжается.

После ряда подобных инцидентов в российских школах Госдума обсуждает возможность совершенствования законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

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