Обвиняемый в нападении на школьников в Улан-Удэ помещен в СИЗО

Обвиняемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток помещен в корпус для несовершеннолетних в СИЗО Улан-Удэ. Об этом сообщила представитель ГУ ФСИН Бурятии Лариса Мясищева.

«Он не нуждается более в постоянном уходе врача. За ним при необходимости следит медик в учреждении», — приводит слова Мясищевой «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что 23 января суд арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на школьников. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В среду, 24 января, были задержаны соучастники нападения на школу в Улан-Удэ. Им уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу.

Нападение на семиклассников школы №5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ произошло 19 января. По данным следствия, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

В результате нападения пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.