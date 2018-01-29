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В Бурятии выписали из больницы пострадавшего при нападении на школу ребенка

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Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский
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Один ребенок, пострадавший при нападении на школу в Улан-Удэ, выписан из больницы, сообщили в понедельник, 29 января, в центре медицины катастроф Бурятии.

«Одного ребенка выписали. Трое находятся в удовлетворительном состоянии», — цитирует «РИА Новости» представителя центра.

Уточняется, что одна девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее наблюдаются незначительные улучшения: ребенок дышит самостоятельно, есть элементы сознания.

Атака на школу в Улан-Удэ произошла 19 января. По версии следователей, девятиклассник бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью во время урока в седьмом классе. В помещении возникло возгорание. Затем подросток нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. После нападения школьник хотел совершить самоубийство, но выжил. Позже он был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних.

24 января суд арестовал двух соучастников нападения на школу в Бурятии. 

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