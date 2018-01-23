Напавшему на школьников в Бурятии подростку предъявлено обвинение

Подростку, напавшему с топором на школьников и учительницу в Бурятии, предъявлено предварительное обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил адвокат 15-летнего мальчика.

«Первоначально предъявлено обвинение. Квалифицируется как покушение на убийство», — приводит ТАСС комментарий представителя защиты.

Октябрьский районный суд города Улан-Удэ ранее избрал напавшему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

Инцидент произошел утром 19 января в школе № 5 поселка Сосновый Бор. Ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, а затем поджег школу и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая педагога и самого нападавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».