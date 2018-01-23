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Суд арестовал напавшего на школьников подростка в Бурятии

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Фото: ТАСС/Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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Октябрьский районный суд города Улан-Удэ в Бурятии арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в нападении на учеников и учителя в школе № 5 19 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 марта», — пояснил собеседник агентства.

Несовершеннолетний будет находиться в СИЗО.

Инцидент произошел в поселке Сосновый Бор 19 января. 15-летний мальчик с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, затем поджег школу и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, в том числе педагог и сам нападавший. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

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