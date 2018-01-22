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Яровая после нападений на школы предложила закон о быстрой блокировке сайтов

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о предоставлении права внесудебной блокировки сайтов, побуждающих детей к противоправным действиям, Роскомнадзору. Об этом сообщила пресс-служба Яровой.

Депутат отметила, что по закону сайт с опасным контентом должен быть удален в течение трех дней, однако после этого сразу появляются «зеркала» ресурса.

Законопроектом, разработанным Яровой, предлагается «удалять такие копии в течение одного дня».

«Предлагается установить форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей — незамедлительное уведомление о появлении контента, побуждающего детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления...» –– отметила парламентарий.

Яровая подчеркнула эффективность уже принятых мер по защите детей от склонения к суициду.

«Наша задача — не ситуативно реагировать, а защищать от любых форм преступного навязывания несовершеннолетним опасных для жизни действий, а тем более — совершения преступлений. Мы обязаны пресечь саму вероятность совершения таких преступлений и дать правоохранителям эффективный механизм противодействия и, главное, упреждения такой угрозы», –– добавила вице-спикер.

Законопроект направлен в Минюст, Минобрнауки, Генпрокуратуру и Роскомнадзор для согласования.

16 и 19 января в Пензенской школе и в Улан-Удэ произошли нападения подростков на одноклассников и учителей.

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