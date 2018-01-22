Пострадавшие от нападения школьника в Улан-Удэ получат выплаты

Ученики и учительница школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, пострадавшие в результате вооруженного нападения школьника, получат от властей Бурятии единовременные выплаты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тыс. рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — говорится в заявлении главы Бурятии Алексея Цыденова.

В общей сумме на выплаты компенсаций власти республики направят 2,4 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, вооруженное нападение ученика девятого класса на одноклассников произошло в пятницу, 19 января. По версии следствия, подросток бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, после чего напал на детей и учительницу с топором. В результате пострадали семь человек: учительница, ученики и сам нападавший. Одна из пострадавших девочек находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Напавший школьник пробудет под стражей до 23 января. В понедельник школа возобновила работу после вооруженного нападения подростка. Пострадавшую учительницу, спасавшую детей в момент взрыва, власти Бурятии намерены представить к награде.