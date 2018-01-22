Прямой эфир
Сюжет:

Пострадавшие от нападения школьника в Улан-Удэ получат выплаты

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученики и учительница школы № 5 в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ, пострадавшие в результате вооруженного нападения школьника, получат от властей Бурятии единовременные выплаты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тыс. рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — говорится в заявлении главы Бурятии Алексея Цыденова.

В общей сумме на выплаты компенсаций власти республики направят 2,4 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, вооруженное нападение ученика девятого класса на одноклассников произошло в пятницу, 19 января. По версии следствия, подросток бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, после чего напал на детей и учительницу с топором. В результате пострадали семь человек: учительница, ученики и сам нападавший. Одна из пострадавших девочек находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Напавший школьник пробудет под стражей до 23 января. В понедельник школа возобновила работу после вооруженного нападения подростка. Пострадавшую учительницу, спасавшую детей в момент взрыва, власти Бурятии намерены представить к награде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состояние напавшего на школу в Улан-Удэ стабилизировалось
Пострадавшей в Бурятии ученице восстановили пальцы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017