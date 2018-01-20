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Пострадавшей в Бурятии ученице восстановили пальцы

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Специалисты из Санкт-Петербурга провели успешную операцию девочке, которая получила травму руки при нападении подростка с топором на учащихся одной из школ Улан-Удэ. Об этом заявила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

«Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем, доволен. Операция шла шесть часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально», — написала Хамаганова в Facebook.

Сам врач дал благоприятный прогноз на полное восстановление поврежденного участка. «Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев... кровообращение восстановлено», — уточнил специалист.

Напомним, утром 19 января вооруженный топором подросток ворвался в школу в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. В результате инцидента пострадали шесть детей и учительница. Одна ученица находится в коме

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