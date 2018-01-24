Второго обвиняемого в нападении на учеников в Перми отправили в СИЗО

Второй обвиняемый в нападении на школьников в пермской школе № 127 переведен в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 января. Девятиклассник и его несовершеннолетний знакомый с ножами напали на детей из младших классов и учительницу. В результате пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы.

«Оба подростка остаются под арестом», — уточнил собеседник агентства.

Ранее обвиняемый был выписан из Городской клинической больницы № 4 (ГКБ № 4), куда его доставили после инцидента. По словам медиков, его здоровью ничего не угрожает. Ранее портал iz.ru писал, что второй обвиняемый — бывший ученик школы № 127.

Как сообщила старший помощник прокурора по Пермскому краю Юлия Гайнанова, несовершеннолетним грозит до семи лет тюрьмы. При этом до 18 лет они будут находиться в детской колонии, а оставшийся срок отбывать во взрослой.