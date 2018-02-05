Кузнецова предложила запретить людям с судимостью работать в школах

Для того чтобы в будущем предотвратить нападения на школы, необходимо реализовать целый комплекс мер, направленный на повышение безопасности в детских учебных учреждениях и совершенствование организации воспитательного процесса, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью газете «Известия».

В частности, она предложила запретить на законодательном уровне работу осужденных в детских учреждениях. Например, по итогам проверки школы в Бурятии выяснилось, что в Улан-Удэ в школах работают осужденные по статьям за преступления против личности, здоровья и жизни.

Кроме того, Кузнецова считает необходимым ввести должности психологов во всех общеобразовательных учреждениях, а также провести переподготовку действующих, так как нападение подростков на школу в Перми могло быть предотвращено.

«Выяснилось, что первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Его поставили на внутришкольный учет в связи с проявлениями агрессии в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не подключили специалистов, которые помогли бы откорректировать его поведение», — сказала детский омбудсмен.

Трудовой кодекс РФ запрещает осужденным за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности работать в каких-либо детских учреждениях. Однако если дело в отношении обвиняемого было прекращено по реабилитирующим основаниям или суд квалифицировал преступления как небольшой или средней тяжести, житель РФ может получить разрешение на работу в учреждениях для детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия», который будет опубликован в номере от 6 февраля.

15 января двое подростков с ножами напали на учеников и учительницу младших классов в одной из школ в Перми. В результате происшествия пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас оба подозреваемых в нападении находятся в СИЗО. Атака на школу в Улан-Удэ была совершена 19 января. По данным следствия, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя с топором.