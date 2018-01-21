Кузнецова просит наградить спасавшую детей учительницу из Перми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова обратилась к пермским властям с просьбой представить пострадавшую при поножовщине в школе учительницу Наталью Шагулину к государственной награде за мужество при защите детей.

«Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении Натальи Шагулиной к государственной награде за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Как писал портал iz.ru, в понедельник, 15 января, двое подростков устроили драку с поножовщиной в школе в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе педагог и ученики младших классов. Учительница получила 17 ножевых ранений.