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Кузнецова назвала список неприличных детских литературных произведений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова представила список произведений современной детской литературы, которые, по ее мнению, «даже страшно показывать взрослым».

К неприличным литературным произведениям Кузнецова отнесла стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое... Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах… Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — сказала Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке, где она презентовала свою подборку современных литературных произведений для детей.

Омбудсмен подчеркнула, что данный список произведений не является черным пиаром. В свою подборку произведений Кузнецова включила 16 произведений современной детской литературы.

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