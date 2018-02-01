Кузнецова назвала список неприличных детских литературных произведений

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова представила список произведений современной детской литературы, которые, по ее мнению, «даже страшно показывать взрослым».

К неприличным литературным произведениям Кузнецова отнесла стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое... Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах… Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — сказала Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке, где она презентовала свою подборку современных литературных произведений для детей.

Омбудсмен подчеркнула, что данный список произведений не является черным пиаром. В свою подборку произведений Кузнецова включила 16 произведений современной детской литературы.