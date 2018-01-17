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Кузнецова назвала число построенных по госпрограмме перинатальных центров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В рамках инициированной президентом РФ Владимиром Путиным программы строительства перинатальных центров на данный момент построено 30 таких центров.

Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что программа позволила снизить младенческую и материнскую смертность в РФ. 

«Уровень младенческой смертности в России уже ниже, чем в США или в среднем по европейскому региону. За этой статистикой — спасенные жизни, новые граждане нашей страны, счастливые родители и здоровые дети», — приводит ТАСС слова омбудсмена.

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее посетил перинатальный центр к Коломне в сопровождении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. 

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