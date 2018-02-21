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Жириновский призвал весь мир отказаться от рукопожатий

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил людям по всему миру отказаться от рукопожатий.

«Мы в ЛДПР давно ввели в практику не здороваться за руку. Вот в Южной Корее догадались теперь. Надеюсь, эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться — норовирус или птичий грипп. В руках переносится зараза. На руке было огромное количество микробов. Оставьте их себе, зачем же автоматически другому передавать», — сказал политик.

Ранее из-за распространения норовирусной инфекции в южнокорейском Пхенчхане оргкомитет Олимпийских игр отменил предматчевые и послематчевые рукопожатия в хоккее. В Федерации хоккея России это назвали «заботой о гигиене». Всего зарегистрировано уже 283 случая заражения норовирусом.

9 февраля о вспышке норовирусной инфекции россиян предупредил Роспотребнадзор, опубликовав рекомендации, которые помогут избежать заражения. 

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