Жириновский призвал весь мир отказаться от рукопожатий

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил людям по всему миру отказаться от рукопожатий.

«Мы в ЛДПР давно ввели в практику не здороваться за руку. Вот в Южной Корее догадались теперь. Надеюсь, эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться — норовирус или птичий грипп. В руках переносится зараза. На руке было огромное количество микробов. Оставьте их себе, зачем же автоматически другому передавать», — сказал политик.

Ранее из-за распространения норовирусной инфекции в южнокорейском Пхенчхане оргкомитет Олимпийских игр отменил предматчевые и послематчевые рукопожатия в хоккее. В Федерации хоккея России это назвали «заботой о гигиене». Всего зарегистрировано уже 283 случая заражения норовирусом.

9 февраля о вспышке норовирусной инфекции россиян предупредил Роспотребнадзор, опубликовав рекомендации, которые помогут избежать заражения.