Число заразившихся норовирусом на ОИ возросло до 283 человек

Количество случаев заражения норовирусной инфекцией в южнокорейском Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры, возросло до 283 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

16 февраля число заразившихся норовирусом оценивалось в 250 человек. Однако за последние несколько суток были выявлены новые случаи заражения.

Ранее сообщалось, что вирус подхватили два фристайлиста сборной Швейцарии, что стало первым официально зарегистрированным случаем среди спортсменов. Однако позже стало известно, что якобы зараженные спортсмены не жили в Олимпийской деревне.

Оргкомитет Игр принял решение отменить предматчевые и послематчевые рукопожатия в хоккее из-за случаев заражения.

9 февраля о вспышке норовирусной инфекции россиян предупредил Роспотребнадзор, опубликовав рекомендации, которые помогут избежать заражения.