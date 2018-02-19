МОК пообещал немедленно реагировать на провокации против спортсменов РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) будет незамедлительно реагировать на провокации против российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане, заявил директор по коммуникациям МОКа Марк Адамс.

«В Олимпийской деревне есть люди, которые следят за поведением в отношении спортсменов. Но если будут случаи провокации в отношении членов российской делегации или спортсменов, МОК будет немедленно реагировать на это», — приводит ТАСС заявление Адамса.

Глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил ранее, что МОК будет тщательно реагировать на провокации в отношении России и российских спортсменов. Поздняков также рассказал, что имевший место случай дискриминации российских спортсменов со стороны канадцев исчерпан после извинений главы делегации Канады.

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