МОК не смог сказать, будут ли допущены спортсмены РФ к следующим ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не готов к решениям о том, будут ли допущены российские спортсмены к последующим Олимпийским играм, заявил руководитель пресс-службы МОКа Марк Адамс.

«К таким скоропалительным решениям мы не готовы», — приводит «РИА Новости» его ответ на вопрос, могут ли россиян отстранить от последующих Олимпиад.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России выступает в урезанном составе и без многих лидеров, а также в нейтральном статусе под олимпийским флагом, так как 5 декабря исполком МОКа принял решение об отстранении от ОИ Олимпийского комитета России (ОКР).

Президент МОКа Томас Бах ранее заявил о намерении «перелистнуть страницу» после 25 февраля (день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. — Ред.) и двигаться дальше. Ранее также сообщалось, что если международная организация не выявит нарушений за время Игр, то команде могут разрешить пройти на церемонии закрытия под флагом своей страны.

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