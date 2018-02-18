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Лукашенко обвинил МОК в политизации Олимпиады

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился судейством в полуфинале олимпийского турнира по лыжной акробатике. Глава государства направил свои претензии президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, обвинив МОК в политизации Олимпиады.

По мнению президента, олимпийский чемпион Сочи белорус Антон Кушнир не попал в финал турнира из-за предвзятости судей. Спортсмену не хватило всего 0,45 балла.

Белорусская федерация подала протест на судейство, однако он был неудовлетворен.

«Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему всё, как я думаю, в мягкой форме. Мы это всё обнародуем. Мы прятать это не будем», — приводит слова президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что подписал телеграмму не только как президент Национального олимпийского комитета, но и как глава государства.

Президент добавил, что в случае негативного решения в ближайшее время посетит сессию МОКа, чтобы «немножко расшевелить это политизированное сонное царство».

«Слишком хорошо живется. Делят этих людей заранее по рангам и начинают делить медали: кто сильнее политически, тот и получает медаль. Так быть не должно!» — резюмировал президент Белоруссии.

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