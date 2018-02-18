Горнолыжник Хиршер стал двукратным олимпийским чемпионом

Австралийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе, став двукратным олимпийским чемпионом. По итогам двух попыток он продемонстрировал результат 2 минуты 18,04 секунды.

Серебряную медаль завоевал норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,27 сек.). Бронза досталась французу Алексису Пентюро (+1,31), передает ТАСС.

В соревнованиях принимал участие российский горнолыжник Иван Кузнецов, однако он сошел с дистанции, упав во время первой попытки.

Добавим, что на текущий момент команда России завоевала девять медалей Олимпиады: две серебряные и семь бронзовых наград.

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