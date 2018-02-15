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МОК запретил россиянам показывать медали ОИ-2018 в Доме болельщиков

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Фото: EUTERS/Kim Hong-Ji
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам демонстрировать завоеванные на Олимпиаде в Пхёнчхане медали и символику своей страны при посещении Дома болельщиков. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

«Чествовать спортсменов здесь запрещено, но аплодировать спортсменам никто не запрещает. Демонстрировать медали тоже нельзя. Нельзя даже просто показать ее здесь», — приводит слова Катушева РИА «Новости».

Напомним, в рамках проведения зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане был организован Дом болельщиков российских спортсменов, где ранее МОК разрешил использовать символику России. Он располагается в прибрежном кластере Олимпиады в городе Каннын — в пешей доступности от Олимпийского парка, где проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, керлингу, конькобежному спорту.

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