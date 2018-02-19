Канадские фигуристы выиграли короткую программу с мировым рекордом

Фигуристы из Канады Тесса Вертью и Скотт Моир побили собственный мировой рекорд во время короткой программы танцевальных пар на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Канадцы набрали 83,67 балла, улучшив свой предыдущий рекорд на один балл.

На втором месте после короткой программы расположились французы Габриэлл Пападакис и Гийома Сизерона. Они отстают от канадской пары менее чем на два балла –– (81,93). На третьем месте американцы Мэдисон Хабелл и Захари Доноуи (77,75).

Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завершили короткую программу с шестым результатом, набрав 75,47 балла.

Дебютанты Олимпийских игр, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, набрали 66,47 балла. Они занимают 13-е место.

Пока российские фигуристы на Олимпиаде завоевали только одну медаль –– серебро в командных соревнованиях.