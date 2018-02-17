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Американский фигурист впервые в истории сделал шесть четверных прыжков

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американский фигурист Натан Чен сделал шесть удачных четверных прыжков в ходе одного выступления. Это впервые в истории фигурного катания.

Спортсмен в ходе выполнения произвольной программы прыгнул лутц, два флипа (один из них в каскаде), два тулупа (один из них в каскаде) и сальхов.

В результате 18-летний фигурист получил 215,08 балла. После короткой программы американец занимал 17-е место в индивидуальном зачете, но он уже имеет олимпийскую бронзу в командных соревнованиях, напоминает ТАСС.

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