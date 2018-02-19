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Фигуристы Боброва и Соловьев идут шестыми после короткого танца на ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место в короткой программе в танцах на льду на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Пара получила 75,47 балла. После короткого танца лидируют канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, установившие мировой рекорд (83,67). Вторыми следуют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Замыкают тройку американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью (77,75).

Еще одна российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набрали 66,47 баллов, показав 13-й результат.

Всего в произвольную программу квалифицировались 20 дуэтов, танцы будут представлены  20 февраля.

Как писал портал iz.ru, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы поднялись на второе место, однако по итогам произвольной программы заняли четвертое место.

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