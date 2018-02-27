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Памфилова удивилась отсутствию трех кандидатов на предвыборных дебатах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посоветовала кандидатам в президенты брать пример с лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лично участвовать в дебатах.

«Следующая информация, сегодня меня она очень удивила: когда мы сегодня разговаривали с одним из кандидатов, Владимиром Вольфовичем Жириновским, я с удивлением узнала, что на первые дебаты в прямом эфире на радио пришел только он один», — цитирует Памфилову «Газета.ру».

26 февраля на «Радио России» прошли первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Участниками должны были стать Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Борис Титов. При этом только Жириновский пришел лично, остальные участники президентской гонки прислали своих доверенных лиц, сославшись на состояние здоровья или рабочую занятость.

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