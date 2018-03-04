Собчак призвала главу Мосгордумы извиниться и уволить напавшего на нее

Кандидат в президенты Ксения Собчак призвала главу Мосгордумы Алексея Шапошникова принести ей извинения и уволить напавшего на нее Алана Дзуцева.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дзуцев может быть помощником Шапошникова. Пресс-секретарь чиновника, комментируя эти сообщения, заявила, что молодой человек «не является официальным помощником председателя Мосгордумы».

Как писал портал iz.ru, Собчак 4 марта сообщила, что Дзуцев толкнул ее и облил водой, выкрикнув при этом: «Это за Жириновского».

Между Собчак и Владимиром Жириновским, также выступающим кандидатом на президентских выборах, за последние дни произошло два конфликта во время дебатов в прямом эфире на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

В среду, 28 февраля, Собчак облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении ее. На следующий день она упрекнула политика в помощи его сыну в продвижении по карьерной лестнице.