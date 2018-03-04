Напавший на Собчак не является официальным помощником председателя Мосгордумы

Совершивший нападение на кандидата в президенты России журналистку Ксению Собчак Алан Дзуцев не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заявила пресс-секретарь чиновника Полина Орехова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Собчак ранее сообщила, что Дзуцев толкнул ее и облил водой. По ее словам, нападавший кричал: «Это за Жириновского».

Владимир Жириновский также выступает кандидатом на президентских выборах. Между Собчак и Жириновским на этой неделе произошло два конфликта.

В среду, 28 февраля, Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее отношении.

На следующий день в эфире канала «Россия 24» Собчак упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице.