Напавший на Собчак выкладывал в соцсети фото с Жириновским

Совершивший нападение на кандидата в президенты России журналистку Ксению Собчак ранее выкладывал в социальных сетях фото с другим претендентом на роль главы государства — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

На странице Алана Дзуева в Instagram можно найти фотографию с Жириновским, размещенную в 2016 году. В подписи к опубликованному снимку говорится: «Всё решили, конфликт исчерпан».

Публикация от Alan Dzutsev (@alimbecher) Июл 26, 2016 в 8:12 PDT

Как писал портал iz.ru, Собчак ранее сообщила на своей странице в Twitter, что Дзуев толкнул ее и облил водой, прокричав: «Это за Жириновского». По некоторым данным, нападавший является личным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

На протяжении последней недели между Собчак и Жириновским во время дебатов произошло два конфликта. В среду, 28 февраля, Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее отношении.

На следующий день Собчак в прямом эфире канала «Россия 24» упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице.