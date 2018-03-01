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Жириновский раскритиковал журналиста за вопрос о конфликте с Собчак

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат на выборах президента Владимир Жириновский раскритиковал журналиста, задавшего вопрос о причинах недавнего конфликта политика с другим претендентом на пост главы государства — Ксенией Собчак. 

Он назвал журналиста провокатором и велел «не подходить» к нему. 

«Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится — пошел вон», — приводит «РИА Новости» слова Жириновского. 

Как писал портал iz.ru, в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» Жириновский допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес Собчак. После этого она облила политика водой

Конфликт произошел после того, как Жириновский начал перебивать еще одного кандидата в президенты — Сергея Бабурина в отведенное последнему для выступления время. 

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Граждане страны будут выбирать среди восьми кандидатов. Подробная информация о ходе подготовки к голосованию доступна в сюжете портала iz.ru. 

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