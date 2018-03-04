На Собчак напали в Москве

На кандидата в президенты РФ журналистку Ксению Собчак совершено нападение.

Как сообщила Собчак на своей странице в Twitter, мужчина толкнул ее и «облил чем-то».

По словам кандидата, нападавший крикнул: «Это за Жириновского».

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Собчак также разместила в своем микроблоге запись, в которой заявила, что ей стало известно имя нападавшего.

Выяснили Имя нападавшего- Алан Дзуцев. Кто то его знает? — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

По некоторым данным, нападение мог совершить личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Как писал портал iz.ru, между Собчак и другим кандидатом на выборах 2018 года — лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским произошел конфликт.

Собчак 28 февраля в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении ее.

Спустя несколько дней после этого между Собчак и Жириновским во время дебатов в прямом эфире канала «Россия 24» разгорелась новая ссора.

Собчак упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице.