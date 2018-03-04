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На Собчак напали в Москве

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Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков
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На кандидата в президенты РФ журналистку Ксению Собчак совершено нападение. 

Как сообщила Собчак на своей странице в Twitter, мужчина толкнул ее и «облил чем-то». 

По словам кандидата, нападавший крикнул: «Это за Жириновского».

Собчак также разместила в своем микроблоге запись, в которой заявила, что ей стало известно имя нападавшего. 

По некоторым данным, нападение мог совершить личный помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. 

Как писал портал iz.ru, между Собчак и другим кандидатом на выборах 2018 года — лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским произошел конфликт. 

Собчак 28 февраля в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в отношении ее. 

Спустя несколько дней после этого между Собчак и Жириновским во время дебатов в прямом эфире канала «Россия 24» разгорелась новая ссора. 

Собчак упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице. 

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