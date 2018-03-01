Между Жириновским и Собчак в ходе дебатов разгорелся новый конфликт

Между кандидатами на выборах президента РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак в ходе дебатов произошел новый конфликт.

Во время дебатов в эфире канала «Россия 24» Собчак упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?» — ответил на это Жириновский.

Собчак после этого заявила, что профессионально занимается журналистикой и получает деньги за свою работу.

Как писал портал iz.ru, 28 февраля Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее отношении.