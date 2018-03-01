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Между Жириновским и Собчак в ходе дебатов разгорелся новый конфликт

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Между кандидатами на выборах президента РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак в ходе дебатов произошел новый конфликт. 

Во время дебатов в эфире канала «Россия 24» Собчак упрекнула политика в помощи его сыну Игорю Лебедеву, являющемуся зампредседателя Госдумы, в продвижении по карьерной лестнице. 

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?» — ответил на это Жириновский. 

Собчак после этого заявила, что профессионально занимается журналистикой и получает деньги за свою работу. 

Как писал портал iz.ru, 28 февраля Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила Жириновского водой после того, как он допустил ряд оскорбительных высказываний в ее отношении. 

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