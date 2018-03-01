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Памфилова прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала порталу iz.ru скандал между кандидатами в президенты России Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.

В среду, 28 февраля, в ходе предвыборных дебатов кандидат в президенты России Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ответ политик  оскорбительно высказался в ее адрес. Впоследствии в штабе Жириновского увидели в происшествии «исторический плагиат» — в 1995 году лидер ЛДПР сам плескал соком в оппонента в прямом эфире. Тогда собеседником Жириновского был Борис Немцов. Юристы предвыборного штаба Собчак рассматривают возможность подать жалобу.

«Задача ЦИК — предоставить всем положенные законом возможности проявить себя во всей красе. Жестко проследить, чтобы никто не был обижен во времени. А уж дальше это исключительно их возможность, компетенции показать себя так, как они хотят, чтобы их увидели наши избиратели. ЦИК, так скажем, сейчас только наблюдатель. Сторонний, заинтересованный, но наблюдатель», — сказала Памфилова. 

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