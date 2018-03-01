В Госдуме прокомментировали поведение Жириновского и Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина назвала позором поведение кандидата в президенты России от ЛДПР Владимира Жириновского, который вступил в перепалку с кандидатом Ксенией Собчак во время теледебатов.

«Это за гранью. Теперь вам, девочки, девушки, женщины, понятно, в каком мире мы живем??? И на этого старого, несчастного, вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор!» — приводит слова парламентария «Федеральное агентство новостей».

Как сообщал портал iz.ru, Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, который в ходе теледебатов оскорбительно высказался в отношении Собчак.

Представители ЛДПР, в свою очередь, назвали Собчак «провокаторшей». В штабе Жириновского отметили, что она первая начала, обозвав политика клоуном. Сама Собчак объяснила свой поступок тем, что политика надо было «окропить святой водицей». Ее штаб обратится в суд.