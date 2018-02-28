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Штабы Жириновского и Собчак отреагировали на инцидент на дебатах

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Фото: youtube.com
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Предвыборные штабы кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Ксении Собчак отреагировали на инцидент между главой ЛДПР и журналисткой в ходе дебатов в эфире «Россия 1».   

В ходе предвыборных дебатов кандидат в президенты России Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ответ политик оскорбительно высказался в ее адрес.

В штабе Жириновского увидели в происшествии «исторический плагиат» — в 1995 году лидер ЛДПР сам плескал соком в оппонента в прямом эфире. Тогда собеседником Жириновского был Борис Немцов.

В пресс-службе политика назвали инцидент «отвратительной провокацией»: Ксения Собчак «без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского «клоуном», цитирует «РИА Новости».

В свою очередь, в штабе Собчак готовятся подать в суд.

«Наши юристы рассматривают возможность, чтобы подать действенную и работающую жалобу, а не просто посотрясать воздух. Сейчас я не могу назвать точные формулировки иска, мы рассмотрим их вместе с юристами», — заявила «Ридусу» Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак.

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