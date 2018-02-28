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Собчак прокомментировала конфликт с Жириновским на теледебатах

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Фото: youtube.com
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала конфликт с Владимиром Жириновским во время теледебатов. Лидер ЛДПР оскорбил известную телеведущую, в ответ она плеснула в него водой.

«Надо было охладить дедушку. Он уже совсем развязывается. Он уже совсем берега не видит. Начал меня оскорблять. Я подумала, что его надо как-то окропить святой водицей», — отметила Собчак.

По мнению телеведущей, Жириновский является «профессиональным политическим троллем». Она также не исключила, что в следующий раз попросит, чтобы ей выделили охрану.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В них примут участие Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.

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