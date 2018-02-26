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ВС РФ не удовлетворил жалобу Собчак на регистрацию Путина

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Верховный суд РФ признал законным отказ в жалобе кандидату в президенты РФ Ксении Собчак, которая просила отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России.

«Решение верховного суда от 16 февраля 2018 года оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — завяли в высшей судебной инстанции. Мотивированное решение будет подготовлено завтра

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что оснований для отмены регистрации Владимира Путина нет.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК завершила регистрацию кандидатов 8 февраля. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Ксения Собчак.

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