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Милонов призвал Жириновского и Собчак не устраивать из выборов театр кабуки

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конфликт между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским, произошедшим во время теледебатов.

По его мнению, кандидаты таким образом попытались компенсировать отсутствие реальной повестки. При этом Милонов хотел бы, чтобы претенденты на высший пост в России «имели бы в запасе аргументы не в виде стакана с водой, а в виде предложений, фактов, инициатив».

«Мне было бы больше интересно увидеть содержательную дискуссию по реальным проблемам, связанным, предположим с малым и средним бизнесом в России, а не их театр кабуки», — заявил Милонов.

Депутат напомнил кандидатам, что они «не вокруг костерка толпой хомяков сидят». Он также призвал их быть «чуть посерьезнее».

Как писал портал iz.ru, Владимир Жириновский в ходе теледебатов оскорбил Ксению Собчак. В ответ телеведущая плеснула водой в лидера ЛДПР.

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