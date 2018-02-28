Милонов призвал Жириновского и Собчак не устраивать из выборов театр кабуки

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал конфликт между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским, произошедшим во время теледебатов.

По его мнению, кандидаты таким образом попытались компенсировать отсутствие реальной повестки. При этом Милонов хотел бы, чтобы претенденты на высший пост в России «имели бы в запасе аргументы не в виде стакана с водой, а в виде предложений, фактов, инициатив».

«Мне было бы больше интересно увидеть содержательную дискуссию по реальным проблемам, связанным, предположим с малым и средним бизнесом в России, а не их театр кабуки», — заявил Милонов.

Депутат напомнил кандидатам, что они «не вокруг костерка толпой хомяков сидят». Он также призвал их быть «чуть посерьезнее».

Как писал портал iz.ru, Владимир Жириновский в ходе теледебатов оскорбил Ксению Собчак. В ответ телеведущая плеснула водой в лидера ЛДПР.