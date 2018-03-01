В штабе Бабурина прокомментировали конфликт Жириновского и Собчак

Кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» пытался урезонить кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского, когда тот начал во время дебатов оскорблять еще одного претендента на пост главы государства — Ксению Собчак.

Об этом заявил официальный представитель штаба Бабурина Дмитрий Соин. По его словам, штаб Бабурина считает в равной степени неподобающим как поведение Жириновского, так и реакцию Собчак, которая облила оппонента водой.

Согласно позиции штаба, Собчак и Жириновский «прерывают говорящих, наклеивают им ярлыки, пытаются оскорблять и провоцировать скандалы», передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Собчак облила водой Жириновского в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1», после того как лидер ЛДПР допустил ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Граждане страны будут выбирать среди восьми кандидатов. Подробная информация о ходе подготовки к голосованию доступна в сюжете портала iz.ru.