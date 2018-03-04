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Напавший на Собчак мужчина задержан и доставлен в отдел полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полицейские задержали мужчину, совершившего нападение на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Он доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В правоохранительных органах отметили, что личность нападавшего уже установлена. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента, передает «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, неизвестный в центре Москвы толкнул Ксению Собчак и облил ее водой. Свой поступок он объяснил местью за лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По данным СМИ, нападавший является личным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Также подозреваемый выкладывал в соцсетях совместную фотографию с лидером ЛДПР.

Ранее между Жириновским и Собчак произошел конфликт во время теледебатов. Лидер ЛДПР оскорбил своего оппонента. В ответ Собчак плеснула в Жириновского водой.

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