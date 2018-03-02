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Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Депутат Государственной думы Владимир Жириновский и журналистка Ксения Собчак снова поругались в ходе очередных дебатов на телеканале «Россия 24».

Собчак в разговоре с депутатом заявила, что он продвигает своего сына, зампреда Госдумы Игоря Лебедева, по карьерной лестнице. Жириновский, в свою очередь, отметил, что телеведущей дорогу открыл покойный Анатолий Собчак, сообщает «Газета.ру».

Также глава партии ЛДПР упрекнул Ксению Собчак, что перед своим заявлением о выдвижении в качестве кандидата в президенты она встречалась с Владимиром Путиным. Журналистка ответила, что выполняла свою работу и подготавливала документальный фильм.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ксения Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 1» облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который оскорбительно высказался в отношении телеведущей.

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