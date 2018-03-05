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Эксперт: данные о закрытии счетов Грудинина не успели дойти до ЦИК

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Информация о закрытии счетов кандидата в президенты России Павла Грудинина в Швейцарии могла еще не успеть дойти до Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Такое мнение в понедельник высказал зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев. 

По его словам, это касается не только Грудинина, но и других лиц, у которых есть счета за границей. Юрист отметил, что процедура закрытия выглядит следующим образом: человек пишет заявление, которое затем принимается и рассматривается в банке. После этого заявителю присылают выписку о принятии решения о закрытии счета. Эксперт предположил, что в прошлом году таким же образом действовал и Грудинин.

«Грудинин предоставил в Центральную избирательную комиссию именно эту информацию — что у него все счета закрыты, потому что принято решение», — цитирует Толмачева RT.

Эксперт уточнил, что процедура вывода «этого решения в электронную форму занимает 60 дней», поэтому решение было принято в прошлом году, а закроют счета в этом.

«Это не значит, что Грудинин негодяй. Просто процедура очень бюрократизированная и сразу, в течение пары дней счет не закрывают», — резюмировал зампред Союза юристов Москвы.

Напомним, в ЦИК сообщили ранее, что общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах Павла Грудинина составляет около 55 млн рублей.

В КПРФ отрицают наличие у кандидата в президенты Грудинина зарубежных счетов, на которых хранится более 55 млн рублей и 174 унции золота.

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