Грудинин остался в кампании

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что оснований для снятия кандидатуры Павла Грудинина с президентских выборов нет. Но поскольку сведения о доходах, которые он предоставил в комиссию, были недостоверными, Центризбирком сделает пометку об этом на плакатах и в буклетах, чтобы довести эту информацию до избирателя. Эксперты полагают, что ЦИК действует в рамках закона и решение о снятии может принять только Верховный суд — в случае если кто-то обратится с соответствующим иском.

В ходе заседания ЦИК Элла Памфилова отметила, что у Павла Грудинина было 13 швейцарских счетов, однако речь идет только о шести из них, так как на 31 декабря 2017 именно они оказались не закрыты.

— Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что счета закрыты, он его подал до 12 февраля. Но поскольку он нас недостоверно информировал, мы обязаны опубликовать данные о недостоверности информации на наших плакатах и в буклетах, чтобы довести до избирателя информацию, которую обязаны довести. Мне бы хотелось, чтобы спекуляций и инсинуаций больше не было. Чтобы прекратить все эти спекуляции, я прошу и СМИ беспристрастно и достоверно изложить у себя эту информацию, чтобы у избирателей не создавалось впечатления, что от страха и испуга от одного кандидата эту тему обсуждаем. Давайте поставим жирную точку в отношении всех этих счетов, — предложила Элла Памфилова, отметив, что недостоверная информация поступила еще от троих кандидатов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, пояснил, что комиссия доверяет заявлению кандидата об отсутствии у него счетов за границей.

— У нас есть заявление, которое для нас является очень важным документом, от 8 января, где Павел Николаевич утверждает, что у него нет ничего за рубежом и он не хранит за рубежом деньги, никакими финансовыми инструментами не пользуется, — заявил он.

Николай Булаев также рассказал, что ведомство неоднократно делало запросы в ФНС, и по данным, которые предоставлены ей швейцарской налоговой службой, в 2016–2017 годах у Павла Грудинина было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых на декабрь 2017-го открытыми оставались шесть. По состоянию на 31 декабря прошлого года на них числилось в общей сложности $960 917, включая стоимость 174 унций золота (более 5,4 кг.).

Декларацию в ЦИК Павел Грудинин подал 28 декабря и в ней указал пять счетов и сведения о ценных бумагах, а также пояснил, что сейчас не хранит средства в иностранных банках. Однако у него осталось ещё четыре незакрытых счета — по два в Швейцарии и Австрии.

— Мы пока не обладаем подтвержденной информацией о том, что счета не закрыты, и после 12 января — это срок регистрации — налоговая служба нас об этом не извещает. Хотя и документов о том, что счета закрыты, Павел Николаевич нам и в ФНС не представил, — уточнил зампредседателя ЦИК.

Комиссия в этой ситуации занимает позицию в рамках правового поля, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов. И данный инцидент по закону не является поводом для снятия кандидата Центризбиркомом — такое решение может принять только Верховный суд, если кто-то обратится с соответствующим иском, подчеркнул он.

— Что касается размещения информации о его счетах на официальных плакатах — не помню, чтобы в законодательстве была трактовка подобной ситуации. Не исключено, что именно это решение ЦИК Грудинин может попытаться оспорить в суде, — отметил эксперт.

Кандидатов снимали и за меньшие нарушения, напомнил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Очевидно, закон позволяет Элле Памфиловой действовать таким образом и не обострять накал страстей», — заметил он, подчеркнув, что подобные решение ЦИК принимает коллегиально и имеет на это право.