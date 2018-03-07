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ЦИК признала правомерным участие Загитовой в митинге в поддержку Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Олимпийская чемпионка зимних Игр в Пхёнчхане Алина Загитова имела право участвовать в митинге-концерте в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом в среду сообщила глава Центральной избирательной комисси (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в этом и в подобных мероприятиях принимали и всегда принимают участие дети.

«Она выступала? Она агитировала? Нет. Она была не одна и была со старшими, с теми, кто несет ответственность за нее», — цитирует главу Центризбиркома «Интерфакс».

Памфилова подчеркнула также, что никаких оснований, «чтобы возбуждаться по этому поводу», нет.

«До абсурда не доводите. Есть более серьезные вещи, на которые надо обращать внимание. Уже просто с микроскопом выискиваете!» — заключила она.

Мероприятие в поддержку Путина прошло в минувшую субботу в Лужниках, напоминает «Спорт-Экспресс».

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