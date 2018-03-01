Загитова готова дать Путину мастер-класс на льду

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова на Играх-2018 в Пхёнчхане призналась, что готова дать мастер-класс президенту России Владимиру Путину, если он выразит желание выйти на лед.

«Если он придет на каток, мы будем очень рады», — цитирует фигуристку «РИА Новости».

15-летняя фигуристка подчеркнула также, что встреча с президентом стала для нее волнительным событием, эмоционально сравнимым с церемонией награждения на Олимпиаде, передает RT.

«Вот он стоит перед тобой, и в голове — он правит всей Россией, он занимается всеми государственными делами, и ты просто не понимаешь, где ты находишься — столько эмоций», — поделилась фигуристка.

Напомним, накануне Путин вручил государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр 2018 года в Екатерининском зале в Кремле. Перед вручением награды Загитова заявила, что хотела бы поблагодарить Владимира Путина за предоставленный шанс поехать на соревнования.